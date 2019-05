Koray Varol Akademi, dünya standartlarında eğitim vizyonuyla açılıyor

İstanbul Seyrantepe’de 10 milyon TL yatırımla kurulan Koray Varol Akademi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde “dünya standartlarında bir eğitim vizyonuyla” faaliyete başlayacak.

Koray Varol Eğitim Kurumları Kurucusu Koray Varol, özellikle velilerden gelen talep doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocuklar için örnek gösterilecek bir okul olma hedefiyle bu yola çıktıklarını belirterek “Her biri alanında uzman öğretmen kadromuz ile yeni eğitim öğretim yılında Türkiye’de ilk defa uygulanacak metotlarla öğrencilerimizin potansiyelini keşfedeceğiz” dedi.

Beceri temelli ders verdiği öğrencilerinden bire bir eğitim konularında edindiği tecrübeyi Koray Varol Akademi (KVA) Yayınları adı altında yayınladığı test kitaplarına taşıyan matematik öğretmeni Koray Varol, velilerden gelen yoğun istek üzerine eğitim faaliyetlerini bir kampüs çatısı altında sunmaya hazırlanıyor.

İletişimden insan ilişkilerine, okul başarısından yaşam becerilerine kadar birçok konuda yenilikler sunacak Koray Varol Akademi, öğrencilerinin başarı potansiyellerini hayata geçirmeleri için DBE Davranış Bilimleri Enstitüsünün okullardaki 35 yıla yaklaşan birikim ve deneyimini ilk kez bir “sistem” olarak ele alacak ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek şekilde çalışmalara başladı.

“Öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağız”

Koray Varol Akademi kurucusu Koray Varol, eğitim sektörüne yeni bir soluk getireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Uzun yıllardır sektörün içinde gerek yayıncılık gerekse bire bir eğitimlerde büyük tecrübe kazandık. Yayıncılık alanında Türkiye genelinde elde ettiğimiz başarıyı artık okul çatısı altında göstermek için bu yola baş koyduk. Bugüne kadar beraber çalıştığımız pek çok öğrenci hedefledikleri okulları kazanma başarısını gösterdi. Öğrencilerimizle aile ortamında bire bir çalışarak ve her birinin kişisel özelliklerine uygun çalışma teknikleri uygulayarak onların hedefledikleri seçkin liselere girebilmelerine yardımcı olduk.

Elde ettiğimiz başarı sonucunda özellikle velilerimizden gelen talep doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocuklarımız için örnek gösterilecek bir kurum olma hedefiyle bu yola çıktık. Her biri alanında uzman öğretmen kadromuz ile yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye’de ilk defa uygulanacak metotlarla öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaracağız. ”

“Başarmak isteyenlerin tercihi olacağız”

Koray Varol Akademi olarak eğitime ve birey gelişimine destek modelleri ile yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda ebeveynler için de birer rehber kaynak olacaklarını ifade eden Koray Varol, şöyle devam etti:

“Benimsediğimiz kazanım odaklı yaklaşım başarıya ve vizyoner tercihlere dönüşüyor. Koray Varol Akademi’nin seçkin eğitimci kadrosu ve metotlarıyla öğrencilerimizin başarı motivasyonunu arttırıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için Davranış Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapıyoruz. Her koşulda başarmak isteyenlerin tercihi olacağız. Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ve birikimi uygulamaya geçiriyoruz. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamı ve fırsatları oluşturarak onları öğrenmeye istekli, aktif, ilgili ve meraklı kılmak için metodolojimizi oluşturduk. Okulumuzun mekanı, programları, akademik, sosyal ve kişilik gelişimine yönelik tüm süreçlerini tanımladığımız stratejik planımızı oluşturduk.”

“Yeni eğitim modeli yapılandırdık”

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucusu Emre Konuk, eğitimin eskiden yaşama hazırlık ve meslek edinme süreci olarak algılandığını belirterek, şunları söyledi:

“Şimdi ise eğitimin işlevi bundan çok daha ötesidir. Eğitim yaşamla bağ kurmanın en önemli yoludur. Ben de yıllardan beri biriktirdiğim tecrübelerimi hep bu alanda kullanmayı arzuladım. Sonunda bu hayalim gerçekleşti.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü olarak iş hayatında gösterdiğimiz başarıların ödülünü, topluma faydalı olacak projeler kazandırmanın ve ülkemize katma değer sağlayan işler üretmenin yaşattığı manevi hazda buluyoruz. Biz de bu bilinçle Koray Varol Akademi çatısı altında eğitimde bilinen kurguları kırmak, yeni perspektifler geliştirmek üzere yeni bir eğitim modeli yapılandırdık.”

Bir çocuğun doğru metotlarla eğitim görmesi için bazı temel unsurlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Emre Konuk, “Çocuğun yetenekleri, geçmişte yaşadığı travmatik süreçler, kısır döngülerle geçen yaşamları ‘olumlu döngülere’ dönüştürmek ve ezberlemekten ziyade bilgi üretmeyi öğretmek ve yeni perspektifler geliştirmek bir düşünme ve yaşam tarzı haline gelecek şekilde öğrenim görecek şekilde Koray Varol Akademi’nin hem kişisel hem ailecek bir ‘gelişim merkezi’ olarak çalışacağı bir sistem uygulayacağız” diye konuştu.

Koray Varol Akademi’nin uluslararası ayağını temsil edecek Brief London’ın Kurucusu Chris Iveson, “33 ülkede eğitim seminerleri düzenliyoruz. Dünya da eğitimde fark oluşturan Kuzey Avrupa ve Asya’daki 7 ülkede öğretmenleri bilinçlendiriyor ve yetiştiriyoruz. Çözüm odaklı yaklaşım ile her davranış düzeyine adapte edebileceğimiz bir yaklaşım sunacağız. Bilgi birikimimizi artık Koray Varol Akademi ile paylaşacağız. Dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmek ve uluslararası standartlarda eğitim için burada bulunuyoruz” dedi.