Kordonboyu’nda Yasaksız Cumartesi Keyfi

1 Haziran’da başlayan Corona virüsü salgınında kademeli normalleşme süreciyle birlikte uzun bir aradan sonra vatandaşlar cumartesi günü de sokağa çıkabildi. Aylar sonra ilk kez kısıtlamasız bir cumartesi günü yaşayan İzmirliler de Kordonboyu’na akın etti. Güneşli bir günün keyfini çıkaran çok sayıda İzmirli, çimlere yayıldı. Bazı aileler, çocuklarıyla beraber parkta oynarken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ya da balık tuttu.
Bir iş için İstanbul’dan İzmir’e gelen Mehmet ve Esra Aydemir de Kordon’da denizin ve güneşin keyfini çıkaranlardandı. VOA Türkçe’ye konuşan kimya mühendisi Mehmet Aydemir, uzun bir süre boyunca sadece hafta sonları değil, hafta içinde de dışarı çıkmadıklarını belirterek, “Burada oturmak, burada olmak çok güzel, çok zevkli. Bir de süreç tamamlanıp bu maskeleri de çıkarabilirsek daha mutlu olacağız” dedi.
Esra Aydemir de kronik hastalıkları nedeniyle salgının başlangıcından bu yana kimseyi eve kabul etmediklerini, evde kalarak kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi. Corona aşılarının yapılmasıyla birlikte rahatladıklarını kaydeden Aydemir, “Cumartesi günü aşılı olup dışarıda olabilmek daha rahat, keyifli. İnşallah bütün dünya bu rahatlığa kavuşur” diye konuştu.
“Bu süreçte direnemeyen birçok esnaf arkadaşımız var”
Kordonboyu’ndaki kafeler ve restoranlar da uzun bir aradan sonra yeniden bir hafta sonunda müşterilerini ağırladı. Ancak onlar için kısıtlamaların yarattığı hasarı tamir etmek hiç kolay olmayacak. Kafe işletmecisi Seda Kotay, yaklaşık 10 ay kapalı kaldıklarını ifade ederek, “Bu süreçte kiralarımız çalıştı, stopajımız çalıştı, çeklerimiz, yükümlü olduğumuz bütün ödemeler devam etti. Açıkçası mekanımızı ayakta tutabilmek için bugüne kadar biriktirmiş olduğumuz, elimizde, avucumuzda ne varsa her şeyi sattık. Direnmeye çalıştık. Bu süreçte direnemeyen birçok esnaf arkadaşımız var” dedi.
Kotay, yeniden cumartesi günleri açık olabilmenin kendileri için çok iyi olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Bu süre zarfında her şeye inanılmaz zam geldi. Her açıp kapadığımızda aldığımız ürünlerin fiyatı iki katına çıktı. Bunu müşteriye yansıtmak çok kolay olmuyor. Müşterinin alım gücü belli. Ama umarım bir daha kapanmayız. Serbest piyasadaki yiyecek, içecek fiyatlarının muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor.”
Bir başka kafe işletmecisi Gökmen Kandemir de esas olarak hafta sonları iş yaptıklarını kaydederek, cumartesi günleri açık olmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Bu süreçte kafe ve restoranların günah keçisi ilan edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kandemir, yeniden kapanmamak için aşılamaya hız verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
İzmir’de vaka sayıları şubat ayındaki seviyelere döndü
Cumartesi günleri sokağa çıkmak artık serbest olsa da akşam saat 22.00’de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek. Kademeli normalleşmeye geçişte vaka sayılarındaki düşüş etkili oldu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan verilere göre, İzmir’de her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 47,74 oldu. Bu rakam, 15-21 Mayıs haftasında 72,75’ti. 10-16 Nisan haftasında ise zirveye ulaşarak 351,97 olmuştu. Gelinen noktada İzmir’de her 100 bin kişideki vaka sayılarında şubat ayındaki seviyelere dönülmüş görünüyor. Kentteki turistik ilçeler olan Çeşme ve Seferihisar’da ise belediye başkanlarından günlük sıfır vakaya ulaşıldığı açıklaması geldi.
Tabip Odası’ndan uyarı
Ancak kademeli normalleşmeyle ilgili uygulamalara İzmir Tabip Odası’ndan eleştiriler var. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Türkiye genelinde vaka sayılarının hızla düşmesine rağmen halen tamamen kontrol altına alınamadığını söyledi. Çamlı, Türkiye’de günlük 6 binleri bulan vaka sayılarında İzmir’in ortalama 275 civarında pozitif vakayla yer tuttuğunu kaydetti, sektörel bazda incelemeler yapılarak salgının nerelerde yoğunlaştığının tespit edilmesini istedi. Çamlı, özellikle kapalı mekanlar için tedbirlerin alınması gerektiğini de söyledi. Aşılamanın hızlanmasını ve bu yolla toplumsal bağışıklığın en kısa sürede sağlanması gerektiğini vurguladı.