Kordonboyu’nda Yasaksız Cumartesi Keyfi

1 Haziran’da başlayan Corona virüsü salgınında kademeli normalleşme süreciyle birlikte uzun bir aradan sonra vatandaşlar cumartesi günü de sokağa çıkabildi. Aylar sonra ilk kez kısıtlamasız bir cumartesi günü yaşayan İzmirliler de Kordonboyu’na akın etti. Güneşli bir günün keyfini çıkaran çok sayıda İzmirli, çimlere yayıldı. Bazı aileler, çocuklarıyla beraber parkta oynarken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ya da balık tuttu.

Bir iş için İstanbul’dan İzmir’e gelen Mehmet ve Esra Aydemir de Kordon’da denizin ve güneşin keyfini çıkaranlardandı. VOA Türkçe’ye konuşan kimya mühendisi Mehmet Aydemir, uzun bir süre boyunca sadece hafta sonları değil, hafta içinde de dışarı çıkmadıklarını belirterek, “Burada oturmak, burada olmak çok güzel, çok zevkli. Bir de süreç tamamlanıp bu maskeleri de çıkarabilirsek daha mutlu olacağız” dedi.

Esra Aydemir de kronik hastalıkları nedeniyle salgının başlangıcından bu yana kimseyi eve kabul etmediklerini, evde kalarak kendilerini korumaya çalıştıklarını söyledi. Corona aşılarının yapılmasıyla birlikte rahatladıklarını kaydeden Aydemir, “Cumartesi günü aşılı olup dışarıda olabilmek daha rahat, keyifli. İnşallah bütün dünya bu rahatlığa kavuşur” diye konuştu.