Kore animasyonları Türk izleyicisiyle buluştu

Jessy Yeunju Jang, "Türklerin Kore kültürüne olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Farklı alanlarda birlikteliğimizi arttırmak adına düzenlenen Kore Animasyon Günleri etkinliği sayesinde Türkiye'de son günlerde büyük ilgi görmeye başlayan Kore animasyonu hakkında popülerliğin artması ve ilgili ticari kuruluşlar, yayın kuruluşları ve eğitim kurumları uzmanlarının etkileşimleri aracılığıyla iki ülke işbirlikleri için iyi fırsatların oluşması temenni ediyorum." diye konuştu.

TRT Çocuk Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu da animasyonun artık, reklam ve pazarlama sektörünün dilinden düşürmediği 360 derecelik bir dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Televizyon ekranlarından dışarıya çıkmış, tüm dijital mecralarda, etkinliklerde, müzikallerde, aplikasyonlarda, mobil oyunlarda, dergilerde, lisanslı ürünlerde ve tabii sinema filmlerinde karşımıza çıkan bu sektörü çok daha ileriye taşımak mümkün. Hem sektörün öncüsü olan kanalımız, hem de bize içerik üreten yapımcılarımız bu bakış açısıyla aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

International Emmy Kids Award for Preschool'a aday olan FunnyFlux’'n yaratıcı yönetmeni Jung Jin Hong ise 1950 Güney Kore savaşına değinerek, Türkiye'nin yardımıyla bu savaşın bittiğini ve bu yüzden iki ülkenin kardeş olduğunu belirtti. Jung Jin Hong, "Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Böyle özel bir günde geldiğim için de çok mutluyum. Biz bu işe 1967'de 'tiyatral' dediğimiz animasyon şekliyle başladık. 1990'lı yıllardan sonra ise kendi animasyonlarımız dışarıdan getirilenden ziyade daha çok izlenmeye başlandı. 2000'li yıllara kadar bu şekilde devam etti. 2000'li yıllardan sonra farklı model ve tekniklerle buralara kadar gelindi." dedi.