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Kore Cumhuriyeti'den Suriyelilerin eğitimine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kore Cumhuriyeti, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Suriyeli öğrenciler için yaptırılacak okul için 1 milyon dolar hibe edecek

Kore Cumhuriyeti, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Suriyeli öğrenciler için yaptırılacak okul için 1 milyon dolar hibe edecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda Büyükelçi Hong-Ghi ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan arasında Harran ilçesinde, öncelikli olarak Suriyeli çocuklar için yaptırılacak 24 derslikli okulun protokolü imzalandı.

Hong-Ghi, yaptığı konuşmada, Suriyelilere destek olmak için güzel bir mutabakat imzalamak amacıyla Şanlıurfa’da bulunduklarını belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artması temennisinde bulundu.

Vali Erin ise büyükelçi Hong-Ghi'yi Şanlıurfa'da ikinci kez ağırladığını belirterek, "Büyükelçiyi Şanlıurfa’da görmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. İki dost ve kardeş ülkeyiz. Geçmişi çok derinlere giden tarihi bağlarımız var. Daha önceki ziyaretlerinde, burada yaşayan Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili konuyu kendilerine anlatmıştık, ilgiyle dinlediler. Döndükten hemen sonra hem Suriyeli hem de Türk çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla bir okul yapımına karar verdiler. Bunun için hem büyükelçimize hem de tüm Korelilere gönülden teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek istiyorum."

Kore Cumhuriyeti hükümeti, protokol kapsamında Şanlıurfa'da yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitimi ve Türk milli eğitimine entegrasyonu için Harran ilçesinde yaptırılacak okul için 1 milyon dolar bağışlayacak.

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1 milyon dolar hibe Kore Cumhuriyeti Suriyeli çocuklar Şanlıurfa

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