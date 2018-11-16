İSTANBUL (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kore gazileri ve yakınları için "teşekkür" etkinliği düzenledi. Harbiye Askeri Müzesi Ahmet Muhtar Paşa Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kore Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, burada yaptığı konuşmada, Kore Savaşı'nın üzerinden 65 yıl geçtiğini belirterek, Türkiye ve Güney Kore'nin bu süre boyunca global politika ve ekonomi gibi önemli alanlarda ulusal gelişimlerine devam ettiğini ve kardeş ülkeler olarak stratejik ortaklık ilişkileri içinde politika, ekonomi, kültür, savunma gibi birçok alanda yakın iş birliği içinde olduklarını söyledi. İki ülkenin 2017 yılında karşılıklı ticaretinin 7 milyar doları bulduğunu ve Türkiye'de 160 Güney Kore şirketinin faaliyet gösterdiğini aktaran Hong, sene sonuna kadar 160 bin Güney Koreli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesinin öngörüldüğünü ve liselerde Korece'nin ikinci dil olarak müfredata eklendiğini kaydetti.

- "Gazilerimizin fedakarlığını unutmayacağız" İki gün önce Kore gazisi eşleriyle bir araya geldiğini ifade eden Hong, şöyle devam etti: "Uzak diyarlardaki Kore'ye barış ve özgürlük için gönderdikleri eşleri ve yakınlarının çok endişelenmiş ve dua etmiş olduklarını düşününce yüreğimin parçalandığını hissettim. Kore Savaşı'nda herkesten çok cesaretle savaşan siz Kore gazilerimiz ve yakınlarının fedakarlıklarını unutmayacağız. Bu asil ruhun nesillere aktarımı ve hatırlanması hususunda gerekli tüm gayreti göstereceğiz." İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de Kore Savaşı'nda Türk askerlerinin gururla anılan bir kahramanlık destanı sergilediğini ifade etti. Türkiye ve Güney Kore'nin önemli stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Gültekin, "Gazilerimizin oluşturduğu köprüyle Kore bizim çok yakın hislerle diyalog kurduğumuz bir ülke. Sizlerin yaratmış olduğu bu köprü dünyanın iki ayrı ucunda iki birbirine çok yakın halk oluşturmuş durumda. Gazilerimizi ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi minnetle anıyorum." diye konuştu.