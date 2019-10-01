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Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

1952 yılında Kore Savaşı’nda mücadele ederken şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan 88 yaşındaki gözleri görmeyen Kore Gazisi Ömer Oymak, madalyasını 67 yıl sonra kelime-i şehadet ile aldı.Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Malul Kore Gazisi Ömer Oymak’a Kore Gazi Madalyası takdim edildi.

Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı

1952 yılında Kore Savaşı’nda mücadele ederken şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan 88 yaşındaki gözleri görmeyen Kore Gazisi Ömer Oymak, madalyasını 67 yıl sonra kelime-i şehadet ile aldı.
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Malul Kore Gazisi Ömer Oymak’a Kore Gazi Madalyası takdim edildi. Sultanhanı ilçesi Sultanhanı kervansarayı önünde takdim edilen madalya takdimine Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, Aksaray Gaziler derneği Başkanı Mustafa Dağ, Gaziler ve Kore Gazisi Ömer Oymak’ın ailesi katıldı.
Aksaray Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, Kore Gazisi Ömer Oymak’ın Kore Savaşı’nda mücadele ettiğini belirterek, “Aksaraylı, Sultanhanı ilçesi 1931 doğumlu Himmet oğlu Ömer Oymak, 1952 tarihinde Kore Savaşı’na katılmış, halen Aksaray ili Sultanhanı ilçesinde yaşamakta, malul gazi olarak yaşamını sürdürmektedir. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ankara Genel Merkezinden kendisine Kore Madalyasını getirdik. Madalyayı kendisine taktim ettik. Gazimiz, Kore’de 1952 yılında İzmir Seferihisar’dan hareket ederek 3 ayda Kore’ye gidiyor, 9 ay Kore’de kaldıktan sonra 3 ayda geri dönmüştür. Kore Savaşı’nda 1,5 yıl devam etmiş savaşa. Aksaray ilini temsilen şu anda Sultanhanı ilçesinde yaşamaktadır. Kendisinin talebine istinaden madalyasını verdik. Teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayattaki gazilerimize sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.

Kelime i şehadet getirerek madalyasını aldı
Gazi olduktan sonra görme yetisini de kaybeden Kore Gazisi Ömer Oymak ise "Allah’ım evlatlarımızı korusun. Hazreti Muhammet yardımcıdır. Her yerde bizi koruyacak cenabı Allah’tır. Allah’ımız birdir, Peygamberimiz haktır" diyerek kelime-i şehadet getirdi.
Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu, “Gazimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 1950’li yıllarda Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması üzerine Birleşmiş Milletler Ülkesi olan Türkiye’den de asker istenmesi üzerine 1950’li yıllarda Türkiye’de Kuzey Kore’ye, Güney Kore’ye asker göndermiştir. Asker gönderen 16 devletten biridir. Bu vesile ile bu insanlarımız orada gözlerini kırpmadan vazifelerini güzel bir şekilde yerine getirdiler. Ülkelerini en iyi bir şekilde temsil ettiler. Bu vesile ile huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” diye konuştu.

Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı

Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı

Kore gazisi 67 yıl sonra kelime-i şehadetle madalyasını aldı

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