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Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Kocabıçak (90), askeri törenin ardından toprağa verildi.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Kocabıçak (90), askeri törenin ardından toprağa verildi. Törene katılan gazinin eşi Rabia Kocabıçak (83), gözyaşı dökerken, yakınları teskin etti. Evli ve 5 çocuk babası olan, Kore gazisi Mustafa Kocabıçak, bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Esnaf Hastanesi'nde, dün akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kocabıçak için bugün öğle vakti Datça'nın kırsal Karaköy Mahallesi Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Konuralp Küçüködük, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça İlçe Temsilcisi Ferhat Ünsalan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Menteşe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit Yakını ve Gazi Birimi Sorumlusu Burcu Yıldız ile gazinin eşi Rabia Kocabıçak, çocukları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde eşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döken Rabia Kocabıçak'ı, yakınları teskin etti. Kocabıçak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında taşındı. Mustafa Kocabıçak'ın cenazesi, Karaköy Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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