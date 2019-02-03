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Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı.Dinler’in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Dinler, askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Hüseyin Dinler için Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı.
Dinler’in cenazesi, askeri törenle İncirli Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine yakınları, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı

Kore gazisi askeri törenle uğurlandı
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