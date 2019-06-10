Kore gazisi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Babacan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Babacan, dün evinde vefat etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Babacan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri konvoyla Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Kore gazisinin cenazesi, öğle namazına müteakip İl Müftü Yardımcısı Murat Kurt tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

