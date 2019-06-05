Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören köyünde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat, bayram namazı sonrasında köy meydanında yaptığı konuşmanın ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kastamonu’ya Bağlı Taşköprü ilçesi Yukarı Şehirören köyünde bayramın 1. günü yaşanan olay köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Köyde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Kanat (88), bayram namazının ardından köy muhtarlığı tarafından organize edilen ve geleneksek hale gelen kahvaltı programına katıldı. Kanat, yaptığı konuşmada, “Haklarınızı helal edin burada bulunan büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim kalın sağlıcakla” dedi.

Köy Muhtarı Satılmış Göksu da, gaziye “10 yıl daha burada yerin ayrıldı sonrasına karışmam” şeklinde şaka yaptı. Programın ardından evine giden gazi Hasan Kanat aniden rahatsızlandı, ailesinin 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi sevk edilen Kanat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanat’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Kore Gazisi Hasan Kanat’ın cenazesi bu gün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen Askeri törenle yukarı Şehirören köyü kabristanlığında defnedildi.

Merhum Kanat’ın cenazesine Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber’in yanı sıra çok sayıda köy sakini ve gazinin sevenleri katıldı.