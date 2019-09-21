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Kore gazisi Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

90 yaşında yaşama veda eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu'nın cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 90 yaşında yaşama veda eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Boyacılı Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çakıroğlu için Boyacılı Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Çakıroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Çakıroğlu'nun ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Recep Ali Üstün, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Çakıroğlu'nun 9 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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