HABER
  4. Kore gazisi hayatını kaybetti

Kore gazisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle 91 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Alparslan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi evli ve 4 çocuk babası Mustafa Ali Alparslan, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün hayatını kaybetti. Alparslan için bugün 2'nci Gümüşkesen Camisi'nde resmi tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, yakınları ve sevenleri katıldı. Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, gazinin oğlu Nail Alparslan'a Türk bayrağı takdim etti. Öğlende kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Ali Alparslan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alınıp cenaze aracına kondu. Mustafa Ali Alparslan, Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdüTIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü
TIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdüTIR şoförü, sevgilisini 15 kez bıçaklayarak öldürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İstanbul Üniversitesi'ndeki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da deprem! (son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Diyarbakır'da deprem!

Amik Ovası sular altında

2 haftadır sürüyor! Sular altında

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

TOGG yerli otomobille ilgili bulmacanın yanıtlarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.