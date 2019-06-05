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Kore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Kore Gazisi Hasan Kanat (88), köy meydanındaki bayramlaşmada helallik aldıktan sonra gittiği evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Kanat, bugün törenle toprağa verildi.

Kore gazisi, helallik istedikten sonra kalp krizinden öldü

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde Kore Gazisi Hasan Kanat (88), köy meydanındaki bayramlaşmada helallik aldıktan sonra gittiği evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Kanat, bugün törenle toprağa verildi.
İlçeye bağlı Yukarı Şehirören köyünde oturan Kore Gazisi Hasan Kanat, dün camide bayram namazını kıldıktan sonra köy meydanındaki bayramlaşmaya katıldı. Köy halkına seslenerek bayramlarını kutlayan Kanat, "Haklarınızı helal edin, burada bulunan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, kalın sağlıcakla" dedi. Gazi Hasan Kanat, bayramlaşmanın ardından gittiği evinde fenalaştı. Kanat, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kanat, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hasan Kanat için bugün öğle askeri tören düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve köy sakinleri katıldı. Kanat'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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