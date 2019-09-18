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Kore Gazisi Mehmet dedenin "Osman" özlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Muğlalı 90 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Karakuş, savaşta kimsesiz kalan çok sayıda çocuğa Türk askerinin gösterdiği merhamet ve şefkatin canlı tanığı olarak yaşamını Milas ilçesinde sürdürüyor - Davetli olarak 25 Eylül'de Güney Kore'ye gidecek Mehmet Karakuş: -"Kore Savaşı'nda anası, babası vurulmuş çocukları bize verdiler. Onları besledik, giydirdik ve öz evlatlarımız gibi sevdik" - "Benim baktığım çocuğa Osman ismini vermiştim. Osman'ı ülkemize dönerken gözyaşları içerisinde Seul'de bıraktık. Osman'ı çok görmek istiyorum, özlüyorum"

VOLKAN YILDIZ/DURMUŞ GENÇ - Muğla'da yaşayan Kore Gazisi Mehmet Karakuş, 69 yıl önce ülkesinde binlerce kilometre uzakta katıldığı savaş sırasında öz evladı gibi baktığı ve "Osman" adını verdiği kimsesiz çocuğu tekrar görmenin hayalini kuruyor.

Milas ilçesinde yaşamını sürdüren 17 Kore gazisinden biri olan 90 yaşındaki Mehmet Karakuş, 1950 yılında katıldığı Kore Savaşı'nda yaşadığı anıları ve zor günleri unutamıyor.

Türk askerinin kahramanlıklarını AA muhabirine anlatan Karakuş, çok çetin geçen savaşta büyük zorluklara göğüs gerdiklerini, iki defa yaralanmasına rağmen tedavisinin ardından hemen cepheye döndüğünü söyledi.

Türk askerinin kahramanlıklarının savaşa damga vurduğunu ifade eden Karakuş, savaşta çok zorluk çektiklerini, bazen aç kalmalarına rağmen savaşmayı, mücadele etmeyi bırakmadıklarını vurguladı.

- "Türk askeri dünyaya insanlık dersi verdi"

Türk askerlerinin sadece savaşmadığını, aynı zamanda cephe gerisinde tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

"Kore Savaşı'nda anası, babası vurulmuş çocukları bize verdiler. Onları besledik, giydirdik ve öz evlatlarımız gibi sevdik. Bu çocuklar, savaş alanında umudumuzu güçlü tutar, bizlere bolca moral verirdi. Benim baktığım çocuğa Osman ismini vermiştim. Biraz Türkçe öğrendi. Osman'ı, ülkemize dönerken gözyaşları içerisinde Seul'de bıraktık. Osman'ı çok görmek istiyorum, özlüyorum. Tabii insan kendi evladı gibi sevince, ayrılmak da çok zor geliyor."

Karakuş, savaşta en acı yarayı alanların, askerler değil yetim kalan çocuklar olduğuna dikkati çekti.

- "Siz bizim için var oldunuz. Biz de sizin için varız"

Güney Kore'nin davetlisi olarak 25 Eylül'de bu ülkeye gideceğini dile getiren Karakuş, yıllar geçmesine rağmen Osman'ı da görme ümidiyle büyük bir heyecanla bu ziyareti yapacağını söyledi.

Güney Kore'nin Türklere minnettar olduğunu, savaşta başlayan dostluğun yıllar geçtikçe perçinlendiğini belirten Karakuş, Güney Kore'deki gençlerin, "Siz bizim için var oldunuz. Biz de sizin için varız. Türkler olmasa biz dünyada yoktuk." dediğini kaydetti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ise Milas'ın, Türkiye genelindeki ilçeler arasında en çok Kore gazisinin yaşadığı yerlerin başında geldiğini söyledi.

Türk askerinin kahramanlıklarının yanı sıra insani yönü ve merhametiyle de her zaman takdir topladığını vurgulayan Sarban, "Şu anda Kore gazimiz 17 kişi kaldı. Türkiye genelinde ilçe bazında baktığınız zaman Türkiye'de en fazla Kore gazisi olan şehirlerden biriyiz. 60 da Kıbrıs gazimiz var." dedi.

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Kore gazisi Mehmet Karakuş Milas Muğla osman Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarb

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