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Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 93 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kore gazisi Mustafa Ötemen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Muzaffer NAL/ÇAY, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 93 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kore gazisi Mustafa Ötemen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çay'da oturan Kore gazisi Mustafa Ötemen, özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Tedavisi süren Mustafa Ötemen, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Ötemen için bugün öğle vakti Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ve gazinin ailesi katıldı. Çay Müftüsü Adem Yıldız'ın kıldırdığı namazın ardından Kore gazisi Mustafa Ötemen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cedit Mahallesi Muhtarı Hüsnü Güngör, Kore gazisi Mustafa Ötemen'in 5 çocuk ve 18 torun sahibi olduğunu belirterek, "Mahallemizin gazi babası son gününe kadar kendi işini, kendi karşılayan bir adamdı. Bilinci yerindeydi. O günleri bize anlatırdı. Evvelsi gün Afyonkarahisar'da özel bir hastanede mide ameliyatı oldu. Ameliyat başarılı geçti. Dün gece yattığı serviste kalp krizi geçirerek vefat etti. Başımız sağ olsun. Tüm bayramlarda tören alanına gider, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunur, İstiklal Marşı'mızı söylerdi. Ata'mızı çok severdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

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