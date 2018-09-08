Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore Gazisi Mustafa Saygın, askeri törenle toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden Saygın'ın cenazesi, Boraboy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Saygın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra askerlerin omzunda köy camisine getirildi.

Burada öğle namazı sonrası İlçe Müftüsü Harun Yılmaz tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Saygın'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Saygın'ın ailesi ve yakınları ile Amasya Vali Yardımcısı Fuat Burakgazi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Erkan Başkanı Albay Suat Kızılçelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Amasya Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

