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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hasan Demir, askeri törenle toprağa verildi.

Hacıpınar Mahallesi'nde yaşadığı evde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazından sonra Demir'in naaşı, Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninin ardından Demir'in oğlu Necip Demir, babasının 1952-1953 yıllarında Kore'ye gittiğini, sıhhiye er ambulans şoförü olarak görev yaptığını söyledi.

Demir, "Babam ambulans şoförü olarak Kore'de yaralı ve şehitlerimizi taşımış. Bize o dönemden anılarını hep anlatırdı. Babama Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından sağlığının yerinde olduğu yıllarda hiç bir kazaya karışmadan şoförlüğünü sürdürdüğü için 3 yıl önce yılın şoförü ödülü de verilmişti. Babamı kaybettiğimiz için üzgünüz. Allah rahmet eylesin." dedi.

Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve askeri yetkililer katıldı.

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