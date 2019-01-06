Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale). (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Demirtaş (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gelibolu'nun Alaeddin Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kore gazisi Mustafa Demirtaş için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Demirtaş Alaeddin Kalfa mezarlığında toprağa verildi.

Gelibolulu Kore gazisi Mustafa Demirtaş, Gelibolu’dan kilometrelerce uzakta savaşa katılmasıyla ve savaş sırasında yaşanan bir baskında yaralanan 10 Koreli askeri taşıyarak, hayatını kurtarmasıyla biliniyordu. Demirtaş, bu başarısı nedeniyle 2009 yılında, Kore Başbakanlığı'nın onur sertifikası, altın madalyası, altın yaka rozeti, altın kol düğmeleri ve kravat iğnesiyle ödüllendirilerek, barış elçisi ilan edilmişti.

Törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, daire müdürleri, askeri erkan ve gazinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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