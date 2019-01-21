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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerti, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerti, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Kerti için ilçeye bağlı Eren köyünde askeri tören düzenlendi. Törene, Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Alay Komutanı albay Gökhan İnan, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, gaziler ve yakınları katıldı.
Gazi Mehmet Kerti, Kazcılar Mahalle Camii’nde öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

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