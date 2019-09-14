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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Nasuh Akça (87), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Kore gazisi Nasuh Akça (87), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı özel bir hastanede tedavi gören 2 çocuk babası Kore Gazisi Nasuh Akça, dün sabah yaşamını yitirdi. Akça için Hamidiye Camii'nde askeri tören düzenlendi. Öğlende kılınan namazın ardından Akça, Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine; Salihli Kaymakam Vekili Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile Akça'nın yakınları katıldı.
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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

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