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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi İhsan Özdemir (89), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özdemir için Yeşiltepe Cami'nde cenaze töreni düzenledi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Özdemir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, Özdemir'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay Kore gazisi Yayladağı

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