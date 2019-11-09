Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen, uzun süredir organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mehmet Dikmen için Hz Ali Caminde tören düzenlendi.

Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Kemal Gümrükçü ve Askeri Erkan katıldı.

Kore Gazisi Mehmet Dikmen, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin edilmek üzere Devrek Müfettişler Köyüne getirildi.

