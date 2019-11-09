HABER

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen, uzun süredir organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak’ta 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Dikmen, uzun süredir organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Mehmet Dikmen için Hz Ali Caminde tören düzenlendi.
Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Kemal Gümrükçü ve Askeri Erkan katıldı.
Kore Gazisi Mehmet Dikmen, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin edilmek üzere Devrek Müfettişler Köyüne getirildi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Duman gerçeği ortaya çıkınca...Duman gerçeği ortaya çıkınca...
Ponzi Arzu’dan 20 milyonluk vurgunPonzi Arzu’dan 20 milyonluk vurgun
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Resmi açıklama geldi! Yapılandırma başlıyor

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İzmir’de vahşet! Elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.