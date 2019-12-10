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Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de hayatını kaybeden Kore gazisi Halil Kın (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de hayatını kaybeden Kore gazisi Halil Kın (89), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İleri derecede KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Halil Kın, önceki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Kın'ın cenazesi ilk olarak evine götürülerek helallik alındı. Ardından, Haraz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Yeşil Camii'ne getirilen Kın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda taşındı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kore gazisi Halil Kın'ın cenazesi, götürüldüğü Karaçay Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ
Vali Ömer Faruk Coşkun, Kore gazisi Halil Kın'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileterek, başsağlığı ve sabırlar diledi. Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ise tabutun üzerine sarılan Türk bayrağını gazinin oğluna teslim ederek, başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Emin Yılmaz Sancaktar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, muharip gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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