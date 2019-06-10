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Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yaşayan 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’ndeki evinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev

Adıyaman’da yaşayan 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’ndeki evinde vefat eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Babacan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi Yusuf Babacan için Adıyaman merkez Yeni Mezarlık Camii’nde öğle namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri erkan ve yakınları katıldı.
Kore Gazisi Yusuf Babacan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Babacan, yakınları ve arkadaşlarından helallik alınarak Yeni Mezarlık’ta defnedildi.

Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev

Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev

Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev

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