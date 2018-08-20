SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da yaşayan Kore gazisi 83 yaşındaki Cuma Karaman, "şehitlik nöbeti" adını verdiği ziyaretle 30 yıldır şehitlerin kabirleri başında dua ediyor, saygı duruşunda bulunuyor.

Gazi Cuma Karaman, ilerlemiş yaşına rağmen her bayram arifesinde yanına aldığı iki bidonla "şehitlik nöbeti" adını verdiği ziyaret için sabahın erken saatlerinde yola düşüyor.

Kendisine nereye gittiğini soranlara "Evlatlarımı ziyarete gidiyorum" karşılığını veren Karaman, güçlükle yürüyerek Antalya Uncalı Kent Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ne gidiyor.

Bidonlara su dolduran Karaman, her bir mezara su döküyor, başında dua ediyor.

Geçirdiği göz ameliyatı sonrası doktorun "Güneşe çıkmaman gerekiyor" uyarılarına rağmen nöbetini tutmanın huzurunu yaşayan Karaman, mezarlıktan bayrağa saygı duruşunda bulunduktan sonra ayrılıyor.

- "Şehitlerimiz, vatanımız için canım feda"

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin vatan için canlarını seve seve verdiğini söyledi.

Yağmur, çamur ve sıcak demeden 30 yıldır ziyaretini hiç aksatmadığını vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Her bayram arifesinde şehitliğe mutlaka geliyorum. 'Antalya sıcağında zor olmuyor mu?" diye soruluyor. Bana zor gelmiyor. Şehitlerimiz, vatanımız için canım feda. Bu vatan bizim vatanımız. 3 torunum asker. Şimdi alsalar gönüllü askere giderim. Canımı esirgemem. Torunlarıma da 'Bu vatanın lekesine hainlik yaparsanız hakkımı helal etmem.' dedim. Vatan için her zaman göreve hazırım. Son nefesime kadar ziyaretlerimi sürdüreceğim."

