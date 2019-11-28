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Kore gazisinin 60 yıl önce diktiği incir ağacı iş yerinin ortasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir işyerinin ortasındaki incir ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir işyerinin ortasındaki incir ağacı, görenlerin dikkatini çekiyor. Geçen yıl vefat eden Kore Gazisi Remzi Yalçınkaya (81) tarafından 60 yıl önce dikilen ağaca, işyerinin kiracısı Yunus Karabörk ile oğlu Mehmet Yalçınkaya gözü gibi bakıyor.

Kore Gazisi Remzi Yalçınkaya, 21 yaşındayken merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi'ndeki bahçeye incir ağacı dikti. Aradan geçen zaman zarfında incir ağacı büyürken, bahçeye altı dükkan, üstü ev olacak şekilde 2 katlı bir bina yaptırmaya karar verdi. Ağaçları çok seven Remzi Yalçınkaya, gözü gibi baktığı incir ağacını kesmeye kıyamadı ve binayı ağacın kökü iş yerinde, dalları da evin balkonunda kalacak şekilde inşa etti.

Yaşadığı sürece incir ağacıyla yakından ilgilenen ve her yaz meyvesini de toplayan Remzi Yalçınkaya, çocuklarına ağaca sahip çıkmalarını vasiyet etti. Geçen yıl hayatını kaybeden Yalçınkaya'nın vasiyetiyle Yunus Karabörk ve oğlu Mehmet Yalçınkaya ağaca gözü gibi bakıyor.

Evin altındaki iş yerinde 11 yıldır kiracı olan mobilya döşemecisi Yunus Karabörk, iş yerini kiralamak için geldiğinde ağacı görünce çok şaşırdığını söyledi. "Ağacın rızkını veren Allah bizim de rızkımızı verir" diyerek iş yerinde çalışmaya devam ettiğini belirten Karabörk, ağacın bakımını da yaptığını söyledi.

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