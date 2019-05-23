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Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 5 ilde, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle yaşlıların para ve ziynet eşyalarını dolandırdıkları ileri sürülen 2 kişi, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak'ta suçüstü yakalandı.

Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı

Deniz TOKAT- Hüseyin Baybars/ TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 5 ilde, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle yaşlıların para ve ziynet eşyalarını dolandırdıkları ileri sürülen 2 kişi, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak'ta suçüstü yakalandı. Benzer şekilde biri Kore gazisi 15 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli, getirildikleri Denizli'nin Tavas ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Hırka ve Kızılcabölük mahallelerinde yaşlıların, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılması üzerine, harekete geçti. Dolandırılan kişilerin evlerinin bulunduğu yerde görgü tanıkları ile görüşüp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma görevlileri, şüphelilerin Rasim E. (38) Ozan B. (44) olduğunu belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından şüphelilerin Uşak'ta oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi Uşak şehir merkezindeki bir evde, bir yaşlıyı dolandırmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerindeki aramada, 150 gram esrar ve 19 gram eroin ile yaşlılardan dolandırdıkları belirlenen 30 bin lira, 15 Cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ele geçirildi. İzmir, Denizli, Muğla, Uşak ve Isparta'da toplam 15 dolandırıcılık olayına karıştığı belirtilen şüpheliler, gözaltına alındı. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KORE GAZİSİNİ DOLANDIRMIŞLARDI
Şüphelilerin dolandırdığı kişiler arasında Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün'ün (81) de bulunduğu bildirildi. Geçen 20 Aralık'ta, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 şüphelinin 20 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını dolandırdığı kore gazisi Atagün, geçen 26 Şubat'ta kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

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Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandıKore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı

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