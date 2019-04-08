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Kore Hava Yolları Başkanı Cho Yang-ho öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Asya’nın en büyük hava yollarından biri olan Kore Hava Yolları’nın başkanı Cho Yang-ho (70) Los Angeles’de tedavi gördüğü bir hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.Rüşvet suçlaması sebebiyle geçtiğimiz mart ayında Kore Hava Yolları yönetim kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılan Cho Yang-ho öldü.

Kore Hava Yolları Başkanı Cho Yang-ho öldü

Asya’nın en büyük hava yollarından biri olan Kore Hava Yolları’nın başkanı Cho Yang-ho (70) Los Angeles’de tedavi gördüğü bir hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.
Rüşvet suçlaması sebebiyle geçtiğimiz mart ayında Kore Hava Yolları yönetim kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılan Cho Yang-ho öldü. Cho Yang-ho’nun yerini oğlu Cho Won-tae’nin almasının beklendiği kaydedildi.
Cho Yang-ho’nun büyük kızı Cho Hyun-ah’ın adı, ‘nut rage’ (fındık öfkesi) olarak bilinen uluslararası basında yer alan bir olayla anıldı. 2014 yılında meydana gelen olayda Cho Hyun-ah, Kore Hava Yollarının New York’a uçuş için piste çıkan uçağı geri çağırarak fındıkları tabakta değil de pakette ikram ettiği için baş hostesi cezalandırarak görevden aldı. Cho Hyun-ah bu yüzden 2015 yılında gücü kötüye kullanmaktan suçlu bulunup 5 ay hapis yattı. Cho’nun diğer bir kızı olan Cho Hyun-min de görüşme sırasında arkadaşının suratına su fırlatmakla suçlanınca görevini bırakmıştı.
Cho Yang-ho, kurucu aile olduğu firmanın yönetim kurulu tarafından ilk görevden alınan başkanı olarak basında yer aldı.

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