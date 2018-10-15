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Kore Kültür Günü etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, Kim Mi Sook Bburi dans grubunun gösterisiyle başlayan etkinlikte, Chorong Lee ritm, Suji Bang, Gayoung Kim grupları gösteri yaptı, Kore'ye ait sevilen şarkıları seslendirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Kore Kültür Günü dolayısıyla "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi tarafından kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kim Mi Sook Bburi dans grubunun gösterisi ile başlayan etkinlikte, Chorong Lee ritm, Suji Bang, Gayoung Kim grupları gösteri yaptı, Kore'ye ait sevilen şarkıları seslendirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Şengörür, Dong Woo Cho'ya çiçek takdim etti.

Şengörür, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Bu tür etkinlikler ile iki ülkenin dostluklarının bir adım daha ileriye taşınacağına inandığını aktaran Şengörür, Kore geleneksel müzik ve dans gösterisini de keyifle izlediklerini anlattı.

Dong Woo Cho da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Kırklareli'nde bulunmaktan keyif duyduğunu ifade etti.

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Kore Kore Geleneksel Müzik kültür günü

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