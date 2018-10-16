Kore Kültür Günü etkinlikleri

EDİRNE (AA) - Edirne'de Kore Günü etkinliği kapsamında dans gösterileri düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından Balkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde üniversite öğrencileri, geleneksel Güney Kore kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çektirmek isteyenler stant önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Programda, Kim Mi Sook Bburi dans grubu ile Dahal Chorong Lee ritm, Suji Bang ve Gayoung Kim grupları gösteri yaptı, Güney Kore'ye ait yerel şarkıları seslendirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, TÜ Rektör Yardımcısı Osman Nuri Hatipoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

