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"Kore Kültür Merkezi küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: "Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kültür, sanat ve bilim odaklı faaliyetler gerçekleştiren Kore Kültür Merkezi, küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor"

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kültür, sanat ve bilim odaklı faaliyetler gerçekleştiren Kore Kültür Merkezi, küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor." dedi.

Ateş, başkentte faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8'inci yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte konuştu.

Kültür merkezinin Ankara'da seçkin etkinlikler düzenlediğini kaydeden Prof. Dr. Ateş, kültürel faaliyetlerin, coğrafya ve medeniyete dair davranış biçimlerinden desteklendiğini söyledi.

Ateş, "Kültür, sanıldığı gibi rafine ve pahalı zevklerden oluşan iç içe geçmiş bir etkinlikler bütünü değildir. Kültür, sözlü ve sözsüz iletişim zenginliklerinden giyime, sanattan müziğe, sosyal eğlenceden matem ritüellerine, entelektüel düşünceden dini geleneklere kadar birçok unsuru içerisinde muhafaza eder." ifadelerini kullandı.

Kültürün, insana, hayata, coğrafyaya ve medeniyete dair davranış biçimlerinin şekillendiği oldukça geniş bir düzlemi ifade ettiğini belirten Şeref Ateş, şöyle konuştu:

"Bu düzlem içerisinde yer alan her bir bileşen bünyesinde o toplumun tarihi derinliklerine kadar uzanan nesilden nesile aktarılan pek çok özel beşeri iz taşır. Öyle ki bu izler toplumun belleğinde yer alan sosyal dinamiklerin de bir yansımasıdır. Bu bileşenlerin farklı coğrafyalarda farklı kültür temsilcilerine sunulması, tanıtılması ve bunlar üzerinden kültürler arası etkileşim kurulması pozitif barış anlayışının dünya üzerinde sürdürülebilir kılınmasında önemli katkılar sağlar. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kültür, sanat ve bilim odaklı faaliyetler gerçekleştiren, farklı kültürler ile çeşitli bileşenler üzerinden köprüler kuran Kore Kültür Merkezi, küresel ölçekte çatışmaların azaltılmasına, barışın kalıcı hale getirilmesine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir."

Ateş, YEE'nin dünyada 58 farklı noktada Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıttığını belirterek, enstitünün Türkiye'nin beşeri değerleri üzerinden farklı kültürler ile bağlar kurduğunu vurguladı.

Etkinliğe, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Kore Kültür Merkezi Müdürü Cho Dong-woo, akademisyenler, Kore kültür severleri ve davetliler katıldı.

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