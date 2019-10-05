Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kültür, sanat ve bilim odaklı faaliyetler gerçekleştiren Kore Kültür Merkezi, küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor." dedi.

Ateş, başkentte faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi'nin açılışının 8'inci yıl dönümünün kutlandığı etkinlikte konuştu.

Kültür merkezinin Ankara'da seçkin etkinlikler düzenlediğini kaydeden Prof. Dr. Ateş, kültürel faaliyetlerin, coğrafya ve medeniyete dair davranış biçimlerinden desteklendiğini söyledi.

Ateş, "Kültür, sanıldığı gibi rafine ve pahalı zevklerden oluşan iç içe geçmiş bir etkinlikler bütünü değildir. Kültür, sözlü ve sözsüz iletişim zenginliklerinden giyime, sanattan müziğe, sosyal eğlenceden matem ritüellerine, entelektüel düşünceden dini geleneklere kadar birçok unsuru içerisinde muhafaza eder." ifadelerini kullandı.

Kültürün, insana, hayata, coğrafyaya ve medeniyete dair davranış biçimlerinin şekillendiği oldukça geniş bir düzlemi ifade ettiğini belirten Şeref Ateş, şöyle konuştu: