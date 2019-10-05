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Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 8. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 8.

Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 8. yıldönümüne ilişkin düzenlenen program renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Türkiye ve Kore arasındaki kültürel alışverişi geliştirmek amacıyla 13 Ekim 2011 tarihinde kurulan Kore Kültür Merkezi’nin açılışının 8. yılında renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda davetlilere kupon dağıtıldı yapılan çekilişlerle hediyeler verildi. Etkinlikte Korece yazma ve konuşma yarışmaları gerçekleştirildi. Kore Kültür Sanat etkinlikleri kapsamın da ise Gayageum, Samulnori be yelpaze dansı gösterisi yapıldı.
Gösteriler arasında en dikkat çekeni ise tekvando gösterisi oldu. 2019 K-POP yarışmasında 1.olan Orhan Kincuce ise şarkı söyledi. Son olarak da Türkiye-Kore Dostluk Korosu Korece ve Türkçe şarkılar seslendirdi. Programa Kore Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi, Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong-woo Cho, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş katıldı.

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