HABER

Kore Mutfağı "Yemek Pişirme Atölyesi"nde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:44 | Son Güncelleme

Kore Mutfağı "Yemek Pişirme Atölyesi"nde tanıtıldı

Kore Kültür Merkezi, düzenlediği “Yemek Pişirme Atölyesi” etkinliğiyle ülke mutfağını Ankara'daki meraklılarına tanıttı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, Güney Kore’den gelen usta aşçılar, meraklılarına Kore mutfağının inceliklerini anlattı. Kurulan mutfak tezgahlarında hünerlerini sergileyen katılımcılar, Kore mutfağının özelliklerini gösterdi.

Kore Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda, meze olarak “Gujeolpan” adlı gurme tabağını hazırlayan katılımcılar, çorba olarak “Pyeonsu” adlı krep, sote sebze ve et karışımından oluşan tarifi uyguladı.

Başlangıç yemeği olarak ise Kore’nin ünlü lezzetlerinden “Bulgogi” adlı sotelenmiş dana bonfile ve soya sosu ile marine edilmiş sebzelerden oluşan yemek pişirildi.

Kore kültüründe yemek sunumunun incelikleri ve tabak süslemesi konusunda da bilgi alan katılımcılar, daha sonra yaptıkları yemekleri beraber yiyerek, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekti.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Yavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktıYavru kedilere, YYÜ Kedi Araştırma Merkezi sahip çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlamasıBursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yemek Atölyesi" “Bulgogi” Kore Kültür Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Bursa'da trafik polislerinden şok kontrol: Kemer takmayan yolculara para cezası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.