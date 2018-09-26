Kore Kültür Merkezi, düzenlediği “Yemek Pişirme Atölyesi” etkinliğiyle ülke mutfağını Ankara'daki meraklılarına tanıttı.
Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, Güney Kore’den gelen usta aşçılar, meraklılarına Kore mutfağının inceliklerini anlattı. Kurulan mutfak tezgahlarında hünerlerini sergileyen katılımcılar, Kore mutfağının özelliklerini gösterdi.
Kore Kültür Merkezi'nin organize ettiği programda, meze olarak “Gujeolpan” adlı gurme tabağını hazırlayan katılımcılar, çorba olarak “Pyeonsu” adlı krep, sote sebze ve et karışımından oluşan tarifi uyguladı.
Başlangıç yemeği olarak ise Kore’nin ünlü lezzetlerinden “Bulgogi” adlı sotelenmiş dana bonfile ve soya sosu ile marine edilmiş sebzelerden oluşan yemek pişirildi.
Kore kültüründe yemek sunumunun incelikleri ve tabak süslemesi konusunda da bilgi alan katılımcılar, daha sonra yaptıkları yemekleri beraber yiyerek, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekti.
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