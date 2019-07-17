Kore şehidinin torunu sokakta yaşıyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA - YALOVALI Kore Şehidi Hasan Bilen’in torunu Gökhan Mustafa Bilen, annesi Ayla Bilen’in vefatının ardından maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Kalacak bir evi olmadığı için parklarda yaşayan Bilen, hayırseverlerden destek bekliyor. Geçen yıla kadar kirada yaşadığını söyleyen Gökhan Mustafa Bilen, annesi Ayla Bilen’in vefatının ardından maddi sıkıntılar yaşamaya başladığını söyledi. Bir yıldır sokaklarda kaldığını belirten Bilen, "Devletimiz geçici olarak sahip çıktı. Ancak şu an destek alamıyorum. İsteğim devletin bana sahip çıkması, iş ve barınma yeri sağlaması. Bunun dışında üniversite terk durumum olmuştur. Kendi işimi yaptığım zamanlar da oldu. Bu saatten sonra manevi yönden de huzuru bulup maddi olarak da hayatımı idame ettirmek istiyorum” dedi. KORELİ AYLA’NIN HAKİKİ DRAMI GERÇEK HAYATTA Sinemada gişe rekorları kıran Ayla filmini de hatırlatan Bilen, annesinin de bir Kore şehidi kızı olduğunu ve Ayla ismini taşıdığını belirterek, Ayla filminin gerçek hayattaki dramını temsil ettiğini söyledi. İyi derecede İngilizce bilen Bilen, “Benim sadece insanlardan isteğim Koreli Ayla’nın hakiki dramı da sadece filmde değil gerçek hayatta da yaşanılıyor olduğunu farkında olmaları. Şu an parklarda kalıyorum” diye konuştu. FENERBAHÇE KULÜBÜNDE ÇALIŞMA HAYALİ Bir dönem futbol oynadığını ve ardından sporu bırakmak zorunda kaldığını da söyleyen Bilen, “Bir hayalim var, gerçek olur mu bilmiyorum. Ben koyu bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe kulübünde temizlik işleri de dahil bir işe yerleştirilmek istiyorum. Bana karnımı doyurup hayatımı idare edebileceğim bir maaş versinler. Böyle bir hayalim var” dedi.

