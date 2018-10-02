HABER

Kore Şehir Korosu CRR'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:26 | Son Güncelleme

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong: - "Türkiye'nin ekonomi ve kültür merkezi olan İstanbul'da Kore kültürünü tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Kore kültürünü Türkiye'de tanıtmak için etkinliklerimiz arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Cheongju Şehir Korosu, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nca düzenlenen etkinlikte konser verdi.

Cemil Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, kardeş iki ülke olan Türkiye ve Güney Kore arasında 1957'de başlayan diplomatik ilişkilerin politika, kültür, eğitim ve turizm gibi alanlarda artarak devam ettiğini söyledi.

Keewon Hong, Güney Kore ile Türkiye arasındaki bağın gelecekte de artarak gelişeceğine inandığını vurgulayarak, "Bugünkü etkinliğimizde en önemli konuklarımız, Kore gazilerimizdir. Kore şehit ve gazileri sayesinde iki ülke ilişkileri daha da artmıştır. Bizim için çok büyük gayretler gösteren tüm gazi ve şehitlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin ekonomi ve kültür merkezi olan İstanbul'da Kore kültürünü tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Kore kültürünü Türkiye'de tanıtmak için etkinliklerimiz arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl sonunda Kore'den Türkiye'ye 160 bin turistin gelmesi bekleniyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan Cheongju Şehir Korosu, Türk Marşı ile başladığı konserine, Kore'nin etnik şarkılarıyla devam etti.

Konsere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Kore gazilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Hollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protestoHollanda'da kamu çalışanlarından hükümet karşıtı protesto
İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cemil reşit rey Cheongju Şehir Korosu Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.