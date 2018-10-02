Kore Şehir Korosu CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Cheongju Şehir Korosu, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nca düzenlenen etkinlikte konser verdi.

Cemil Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Keewon Hong, kardeş iki ülke olan Türkiye ve Güney Kore arasında 1957'de başlayan diplomatik ilişkilerin politika, kültür, eğitim ve turizm gibi alanlarda artarak devam ettiğini söyledi.

Keewon Hong, Güney Kore ile Türkiye arasındaki bağın gelecekte de artarak gelişeceğine inandığını vurgulayarak, "Bugünkü etkinliğimizde en önemli konuklarımız, Kore gazilerimizdir. Kore şehit ve gazileri sayesinde iki ülke ilişkileri daha da artmıştır. Bizim için çok büyük gayretler gösteren tüm gazi ve şehitlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin ekonomi ve kültür merkezi olan İstanbul'da Kore kültürünü tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Kore kültürünü Türkiye'de tanıtmak için etkinliklerimiz arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl sonunda Kore'den Türkiye'ye 160 bin turistin gelmesi bekleniyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan Cheongju Şehir Korosu, Türk Marşı ile başladığı konserine, Kore'nin etnik şarkılarıyla devam etti.

Konsere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Kore gazilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

