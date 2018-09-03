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Kore ve Kıbrıs gazisi Salguman, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

Kara pilot, Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Albay Hayri Salguman'ın cenazesi, Marmaris'te toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 89 yaşında vefat eden Kore ve Kıbrıs gazisi emekli Kara Pilot Albay Hayri Salguman'ın cenazesi, Marmaris'te düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Salguman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçeye bağlı Armutalan Mahalle Camisi'ne getirildi.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Salguman'ın cenazesi, Armutalan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, törenin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağını ailesine teslim etti.

Törene, Salguman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Salguman'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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kara pilot Hayri Salguman Kıbrıs gazisi Kore gazisi Marmaris

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