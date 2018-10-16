HABER

Kore Yarımadası’nda Ortak Güvenlik Bölgesi’ni Silahsızlandırmada İlk Adım 

16.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Kore’yle ABD liderliğindeki BM askeri gücü, iki ülke sınırında yer alan askeri bölgeyi silahtan arındırmak için görüşmelere başlıyor. İlk görüşme Panmunjom sınır köyünde gerçekleşecek ve Ortak Güvenlik Bölgesi’nin askerden nasıl arındırılacağı tartışılacak

Kore Yarımadası’nda Ortak Güvenlik Bölgesi’ni Silahsızlandırmada İlk Adım 

Kuzey ve Güney Kore’yle ABD liderliğindeki BM askeri gücü, iki ülke sınırında yer alan askeri bölgeyi silahtan arındırmak için görüşmelere başlıyor.

İlk görüşme Panmunjom sınır köyünde gerçekleşecek ve Ortak Güvenlik Bölgesi’nin askerden nasıl arındırılacağı tartışılacak.

Bölge, 1953’te ateşkesle sona eren ve Kuzey ve Güney Kore’nin savaş halini teknik olarak devam ettiği Kore Savaşı’nın ardından ortak olarak kontrol ediyordu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bölgedeki BM askerlerine liderlik eden Amerikalı General Burke Hamilton’ın mayın temizleme operasyonlarını ve bölgeyi silahsızlandırmak için yapılan diğer çalışmaları denetlediğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Eylül ayında bir araya geldikleri zirvede askeri gerilimi azaltmak için varılan geniş anlaşma çerçevesinde, her iki ülke orduları bölgede mayın temizleme faaliyetlerine geçen ay başlamıştı.

Pyonyang’daki zirvede iki Kore ayrıca kara ve deniz sınırları boyunca tampon bölgeler oluşturma, sınır üzerinde uçuş yasağı uygulanması ve Aralık ayına kadar 11 sınır güvenlik noktasının kaldırılması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

PARTNERDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketlerDenizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler
‘Suudi Arabistan Konsolosu Türkiye’den Ayrıldı’ İddiası ‘Suudi Arabistan Konsolosu Türkiye’den Ayrıldı’ İddiası 
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü!

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.