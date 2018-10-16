Kore Yarımadası’nda Ortak Güvenlik Bölgesi’ni Silahsızlandırmada İlk Adım 

Kuzey ve Güney Kore’yle ABD liderliğindeki BM askeri gücü, iki ülke sınırında yer alan askeri bölgeyi silahtan arındırmak için görüşmelere başlıyor.

İlk görüşme Panmunjom sınır köyünde gerçekleşecek ve Ortak Güvenlik Bölgesi’nin askerden nasıl arındırılacağı tartışılacak.

Bölge, 1953’te ateşkesle sona eren ve Kuzey ve Güney Kore’nin savaş halini teknik olarak devam ettiği Kore Savaşı’nın ardından ortak olarak kontrol ediyordu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bölgedeki BM askerlerine liderlik eden Amerikalı General Burke Hamilton’ın mayın temizleme operasyonlarını ve bölgeyi silahsızlandırmak için yapılan diğer çalışmaları denetlediğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Eylül ayında bir araya geldikleri zirvede askeri gerilimi azaltmak için varılan geniş anlaşma çerçevesinde, her iki ülke orduları bölgede mayın temizleme faaliyetlerine geçen ay başlamıştı.

Pyonyang’daki zirvede iki Kore ayrıca kara ve deniz sınırları boyunca tampon bölgeler oluşturma, sınır üzerinde uçuş yasağı uygulanması ve Aralık ayına kadar 11 sınır güvenlik noktasının kaldırılması üzerinde anlaşmaya varmıştı.

