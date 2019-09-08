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Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Tayfun nedeniyle Kuzey Kore'de 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

SEUL (AA) - Kore Yarımadası'nı etkisi altına alan Lingling Tayfunu nedeniyle Kuzey Kore'de 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde, Güney Kore'nin ardından dün yerel saatle 14.00'ten bu gece yarısına kadar ülkede etkisini gösteren tayfunda 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberde, tayfun ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle ülkedeki 460 evin ve 15 kamu binasının tamamen ya da kısmen yıkıldığı, hasar gördüğü veya sular altında kaldığı belirtildi.

Tayfunda, 46 bin 200 hektar tarım arazisinde ekili mahsulün söküldüğü, toprak ya da sulara gömüldüğünün kaydedildiği haberde, tayfundan etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

- Saatte yaklaşık 196 kilometreye kadar çıkmıştı

Güney Kore Meteoroloji Kurumu, dün tayfunun taşıdığı rüzgarın hızının gün içinde saatte 195,8 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurmuştu.

Hükümetin afetle mücadele kurumundan yapılan açıklamada ise ülkeyi dün etkisi altına alan Lingling Tayfunu'nda 3 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, tayfunda yaklaşık 3 bin 600 mülkün hasar gördüğü, 7 bin hektardan fazla tarım arazisinin de etkilendiği kaydedilmişti.

Diğer yandan, Güney Kore'de devlete ait Kore Elektrik Üretim Şirketi KEPCO, tayfun nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen 160 binden fazla hanenin yüzde 99,7'sine bu sabah itibarıyla yeniden elektrik verilmeye başlandığını duyurmuştu.

Yetkililer, Lingling Tayfunu'nun dün öğleden sonra Kuzey Kore'ye ulaştığını aktarmıştı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, "ülkede tüm ekili alanlarda ve birimlerde, afetlerden kaynaklanacak zararı önlemek için sıkı tedbirlerin alınacağı" bilgisi paylaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Lingling Tayfunu

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