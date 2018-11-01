Kore Yarımadasının silahsızlandırılması için diplomasi trafiği artacak

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakında Seul'ü ziyaret edeceğini duyurdu.

Moon, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kim'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen üst düzey diplomatik çabalar çerçevesinde yakında Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edeceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı ayrıca ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinin "eli kulağında" olduğunu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yarın Kuzey Kore'yi, Kim'in de Rusya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini ve Kuzey Kore liderinin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Moon, eylül ayında Pyongyang ziyareti sırasında Kim'in yıl içinde kendisine Seul'e geleceğini söylediğini aktarmıştı.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.