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Kore Yarımadasının silahsızlandırılması için diplomasi trafiği artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakında Seul'ü ziyaret edeceğini açıkladı

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakında Seul'ü ziyaret edeceğini duyurdu.

Moon, parlamentoda yaptığı konuşmada, Kim'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen üst düzey diplomatik çabalar çerçevesinde yakında Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edeceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı ayrıca ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinin "eli kulağında" olduğunu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yarın Kuzey Kore'yi, Kim'in de Rusya'yı ziyaret etmesinin beklendiğini ve Kuzey Kore liderinin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Moon, eylül ayında Pyongyang ziyareti sırasında Kim'in yıl içinde kendisine Seul'e geleceğini söylediğini aktarmıştı.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim de 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Güney Kore Kim Jong Un Kuzey Kore Moon Jae-In

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