Kore'de savaşan Türk askerleri anıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KORE'de savaşan Türk askerleri, savaşın 69'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, (TÜMGAZİDER) 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşı'nın 69'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara’daki, 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, TÜMGAZİDER Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan ve askeri personel katıldı.

Anıta çelenk bırakıldıktan sonra her iki ülkenin marşı okunarak saygı duruşuna bulunuldu. Burada konuşan TÜMGAZİDER Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, Türkiye'nin 1950 yılından 1971 yılına kadar Kore'ye 56 bin 538 asker gönderdiğini ve bu askerlerden 21 bin 212'sinin gazi unvanı aldığını söyledi.

'TÜRK ASKERİ KİLİT ROL OYNAMIŞTIR'

Büyükelçi Choi Hong-Ghi ise, Türk askerinin, 30 gün süren deniz yolcuğu yaparak Busan Limanı'na geldiğini ve daha önce adını hiç duymadıkları bir ülke için kan döktüğünü söyledi.