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Kore'de savaşan Türk askerleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

KORE'de savaşan Türk askerleri, savaşın 69'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- KORE'de savaşan Türk askerleri, savaşın 69'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, (TÜMGAZİDER) 25 Haziran 1950 tarihinde başlayan Kore Savaşı'nın 69'uncu yıl dönümü nedeniyle Ankara’daki, 'Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, TÜMGAZİDER Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan ve askeri personel katıldı.

Anıta çelenk bırakıldıktan sonra her iki ülkenin marşı okunarak saygı duruşuna bulunuldu. Burada konuşan TÜMGAZİDER Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, Türkiye'nin 1950 yılından 1971 yılına kadar Kore'ye 56 bin 538 asker gönderdiğini ve bu askerlerden 21 bin 212'sinin gazi unvanı aldığını söyledi.

'TÜRK ASKERİ KİLİT ROL OYNAMIŞTIR'

Büyükelçi Choi Hong-Ghi ise, Türk askerinin, 30 gün süren deniz yolcuğu yaparak Busan Limanı'na geldiğini ve daha önce adını hiç duymadıkları bir ülke için kan döktüğünü söyledi.

Birçok muharebede korkusuzca savaşan Türk askerinin, cesaretini tüm dünyaya duyurduğunu ifade eden Hong-Ghi, şunları söyledi: "Türk askerleri özellikle başkent Seul yakınlarında aldıkları zaferle Ocak 1951'de Birleşmiş Milletler (BM) ordusunun Han nehrinin kuzeyini almasında kilit rol oynamışlardır. Tüm bunlara ek olarak 'Ayla' filminden de bilindiği gibi Türk askerleri, büyük zorluk içinde olan Kore halkına tıbbi yardım, savaş yetimlerinin bakımı, Ankara okulunun yapımı ve terk edilmiş çocukların burada eğitimi gibi birçok yardımda bulunmuşlardır. Kore Savaşı, dünyadaki özgürlük ve barış yanlısı insanların, adaletsizliğe ve savaşın şiddetine karşı beraberce mücadele etmiş olmaları sebebiyle insanlık tarihinle önemli bir yer tutmaktadır. Türk ve BM askerlerinin fedakârlıkları her zaman hatırlanacak ve onurlandırılacaktır. Şehit ve gazilerin döktüğü kan ve ter sayesinde Kore Cumhuriyeti demokratik bir ülke olmuş ve dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi haline gelmiştir."

Konuşmaların ardından anıt önünde toplu fotoğraf çektiren grup, daha sonra Gazi Orduevi'ne geçti. Burada Kore Gazilerine ve yakınlarını günün anısına plaket verildi.

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