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Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi’nin kardeş şehri Cheonan’dan festivale katılan Cheonan Belediye Başkan Vekili Oh Seok Gyu ve Kore Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park tüm dünyaya örnek olacak bir vefa örneği sergiledi.Büyükçekmece’de ikamet eden Kore gazilerinin torunlarına Türkiye’deki eğitimleri için burs imkanı tanıyan Güney Kore Cumhuriyeti, son derece anlamlı ve örnek bir davranışa imza attı.Kore heyetinin her yıl festival için Büyükçekmece’ye geldiğini ve mutlaka Kore gazilerini evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Dr.

Büyükçekmece Belediyesi’nin kardeş şehri Cheonan’dan festivale katılan Cheonan Belediye Başkan Vekili Oh Seok Gyu ve Kore Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park tüm dünyaya örnek olacak bir vefa örneği sergiledi.
Büyükçekmece’de ikamet eden Kore gazilerinin torunlarına Türkiye’deki eğitimleri için burs imkanı tanıyan Güney Kore Cumhuriyeti, son derece anlamlı ve örnek bir davranışa imza attı.
Kore heyetinin her yıl festival için Büyükçekmece’ye geldiğini ve mutlaka Kore gazilerini evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Kore’deki Cheonan kardeş şehrimizin delegasyonu ilçemize geldi. Büyükçekmece’de yaşayan 3 Kore gazisine madalya verilmek üzere Kore Devleti Askeri Ataşesi Sayın Jaesic Park görevlendiriyor. Ayrıca Kore gazilerimizin iki torununa da Kore devleti olarak burs verdiler. Bu çok anlamlıydı. Hem festival kapsamında olması hem de bu kadar ince düşünülmesi çok güzel. Sadece madalya takmakla kalmayıp onların torunlarına burs vermek çok anlamlıydı. İlk defa oluyor, o nedenle ben Bay Park’ın şahsında hem büyükelçiliğe hem de Güney Kore Cumhuriyeti Devleti’ne müteşekkirim. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, Kore gazilerimize daha nice uzun ömürler diliyorum” dedi.

“Türkiye Kore’den daha güçlü olsun”
3 buçuk senedir Türkiye’de görev yapan Kore Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, “Askeri ataşesi olarak çok görevimiz var ama en önemlisi gazilerimize ve onların çocuklarına bakmak. Büyükçekmece’ye ilk kez geldim ve çok güzel bir şehir olduğunu gördüm. Cheonan Belediyesi’nin kardeş şehri olduğu için daha çok ilgilendim. İki gaziye madalya, iki torununa da burs verdim. Askeri ataşe olarak, büyükelçi olarak, Kore halkı olarak Türk gazilerinin torunlarına burs verdik. Türkiye Kore’den daha güçlü ve daha güzel olsun diye bunu yaptık” dedi.

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs

Kore’den, Kore gazilerinin torunlarına burs
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