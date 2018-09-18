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Koreler arası zirve

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'u Pyongyang'taki havalimanında karşıladı - İki liderin kucaklaşması dikkati çekti

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirve ve 3 günlük ziyaret çerçevesinde Pyongyang'a geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Moon'u Pyongyang'taki Sunan Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Havalimanında kucaklaşan ikili, başkent caddelerinde bekleyen kalabalığı araçlarından selamlayarak devlet konuk evi Paekhwawon'a geçti.

Moon'a Kuzey Kore ziyaretinde eşi Kim Jung-sook ile 110 civarında Güney Koreli yetkili eşlik ediyor. Öncü ekip olarak adlandırılan 90'ın üzerinde Güney Koreli yetkili, pazar günü Pyongyang'a varmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 3 günlük ziyareti sırasında Paekhwawon'da konaklaması, iki liderin, öğle yemeğinden sonra ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alması planlanıyor.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.

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Güney Kore Kuzey Kore Zirve

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