Koreli şef Seung Wook: “Türklerin yemekleri çok sağlıklı”

Güney Koreli şefler Seung Wook ve Sang Kuk An, Kore yemeklerini Türk davetlilerle buluşturan organizasyonda bir araya geldi. Şefler, davette Kore mutfağında bulunan ve 1000 yıllık geçmişi olan geleneksel yemeklerini sundu. Türk ve Kore mutfağının çok farklı olduğunu belirten Şef Seung Wook, Türk yemeklerini çok sağlıklı bulduğunu ifade etti.

Koreli şefler Seung Wook ve Sang Kuk An, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu işbirliğiyle üniversitenin Kuzey Kampüsü’nde yemek daveti verdi. Öğrencilerle birlikte mutfağa giren şefler, birbirinden lezzetli yemeklerini davetlilere ikram etti. Güney Kore’de 10-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türk Mutfağı Haftası”nın bir ön ayağı olan davete, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Rektör Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Öğrentim Üyeleri ve davetliler katıldı. Davette Kore mutfağının 1000 yıllık geçmişi olan geleneksel yemekleri tanıtıldı. Yemekler, Uzakdoğu yemek kültürünün vazgeçilmez sofra ürünü olan yemek çubuklarıyla (hashi) yenildi ve davetlilerden tam not aldı.

“İki ülkenin de yemek kültürü çok köklü ”

Türk mutfağında mezeleri çok beğendiğini söyleyen Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, “Mezelerinin yanında aynı zamanda Türk kahvaltısını seviyorum. Çünkü Türk kahvaltısı; diyetinizi, sağlığınızı koruyabilmeniz adına içinde proteinler, sebzeler, bal ve buna benzer zengin yiyeceklerin bulunduğu dengeli bir birleşim” dedi. Güney Kore ve Türkiye mutfağının pek çok ortak yanının olduğuna da dikkat çeken Jang, “En belirgin benzerlik iki mutfağın da taze ürünler kullanıyor olması. Aynı zamanda iki mutfağın da zenginliği ve çeşitliliği çok büyük. İkisi de çok eski bir geçmişi yansıtıyor” diye konuştu.

“Türklerin yemekleri çok sağlıklı”

Türk yemeğini kendi damak tadına çok yakın olduğunu ifade eden şef Seung Wook, “Kore’deki Türk konsolosluğu sayesinde yakın ilişkiler kurduk ve Türk yemeklerini deneyimleme şansı yakaladık. Türklerin yemekleri çok sağlıklı. Ancak Kore yemekleriyle çok farklılıkları var. Mesela bizim yemeklerimizde baklava gibi tatlılar hiç yok. Ayrıca Türk mutfağında ıspanak ve yoğurt birlikte tüketiliyor. Türk yemeklerinin içinde bu yemeği çok merak ediyorum ve deneyeceğim. Biz genel olarak yoğurdu yemeklerimizde kullanmıyoruz. Bu nedenle bu yemek bana çok farklı geldi” dedi.

“Kebabı çok seviyorum”

Türk yemeklerinden en çok kebabı sevdiğini dile getiren Wook, “Kore’de Türk konsolosluğu ile ortak çalışmalarda yemekler yapıyoruz. Onlar da bize kebap yapıyor. Kebap gerçekten çok lezzetli bir yemek, kebabı çok seviyorum. Türkiye’de ki bu kısa ziyaretimde de mutlaka deneyeceğim”diye konuştu.

Türk öğrencilerle tüm gün yemek yaptılar

Birlikte yemek yaptığı Türk öğrencileri çok yetenekli bulduğunu kaydeden Wook, “Yemek yaparken disiplinli olmak ve samimi olmak gerekir. Burada da Türk öğrencilerle tüm gün yemek yaptık. Onları çok samimi buldum ve çok çalışkanlar. İstediğim ve söylediğim şeyi çok iyi kavrıyorlar. Onlarla çalışmaktan çok memnun oldum” şeklinde konuştu.

Korelileri Türkiye’nin 7 bölgesinden yemeklerle buluşturacaklar

10-15 Şubat tarihlerinde Kore’de düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası hakkında bilgi veren BAU Gastronomi Bölümü Şeflerinden Öğr. Üyesi Ece Şener Aslay ise, “Kore’deki Türk Mutfağı Haftası’nda 7 bölgeden yemeklerimizi tanıtacağız. Geleneksel ve çok eski yemeklerimizi orada yapacağız. Bizim için antik bir değeri olan bulgur, tarhana gibi ürünlerimizi oraya götüreceğiz. Bu ürünlerle birlikte her bölgeyi tanıtma şansımız olacak. Oraya hünkâr beğendi, kiraz turşusu, Gaziantep baklavası götüreceğiz. Ege bölgesine ait zeytinyağlılarımızdan yapacağız. Birçok bölgeden geniş bir menüyle Korelileri Türk mutfağı ile buluşturacağız” dedi. Amaçlarının Türk mutfağını global bir hale getirmeye çalışmak olduğunu kaydeden Aslay, “Türk mutfağını bilimsel alt yapımızla yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu birliktelikler çok güzel ve bizlere yeni malzemeler tanıma fırsatı veriyor. Biz de bu şeklide öğrencilerimize yeni vizyonlar kazandırabiliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Şeflerin Türk öğrencilere Kore mutfağı üzerine eğitim vererek gün boyunca hazırladıkları üç ana yemek, üç meze ve pilavdan oluşan 7 çeşitlik menü şu şekilde:

Ana yemekler: Yosun çorbası, balkabağı lapası, soğanlı marine dana eti. Mezeler ise; Baharatlı lahana turşusu, yeşil erik turşusu, kuru hamsi kızartması ve pilav.