Koreli şirket müdürü Irak’ta intihar etti

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde faaliyet gösteren Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba kendini asarak yaşamına son verdi.

Basra polis kaynakları ülkenin Büyük Fav limanında faaliyet göstermekte olan Güney Koreli Daewoo Şirketi Müdürü Bark Techol Hoba kaldığı odasında kendini kabloyla asarak hayatına son verdiğini bildirdi. Sabah saatlerinde Koreli yetkilinin odasına giren memurun Hoba’nın cansız bedeniyle karşılaşması üzerine polise haber verdiği aktarıldı.

Olayın nedeni araştırılırken, Koreli yetkilinin cansız bedeni hastaneye kaldırılırdı.

