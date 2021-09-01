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  4. Körfez açıklarındaki gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Körfez açıklarındaki gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

01.09.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarındaki bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerle temaslısı 8 mürettebat karantinaya alındı.

Körfez açıklarındaki gemide pozitif vakalar çıktı, mürettebat karantinaya alındı

Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi. Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi. Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli karantina
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