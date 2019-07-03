Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu: Erkek şiddeti meşrulaştırılıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Platformu üyeleri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri eylemde farklı bahanelerle erkek şiddetinin meşrulaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan platformu üyeleri ‘Katili Koruma, aklama, yargıla’, ‘Aileyi değil, kadını koru’, ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet’, ‘Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz’, ‘Yaşam hakkı kutsaldır, devlet göreve', ‘Kuzey Efe’nin annesi, kardeşi, anneannesi korunsun’ ve ‘Adalet, katilleri değil, kadınları ve çocukları korusun’, ‘Yaşasın kadın dayanışması’ sloganları attılar. Platform adına açıklama yapan Süheyla Doğan, şunları söyledi: “Şiddetin bahanesi yoktur. Katiller de gayet iyi biliyor ki kravat, takım elbise, iyi hal gibi indiriminden yararlanacaklar. Bu bilinçle rahatlıkla, pervasızca cinayet işleyebiliyorlar. Erkek egemen ve muhafazakar sistem, erkekleri daha da pervasızlaştırdı. Hakkını arayan, kendi yaşamı hakkında kendisi karar vermek isteyen, özgür olmak, erkek boyunduruğundan çıkmak isteyen kadınlar, erkekler tarafından cezalandırılıyor ve öldürülüyor. Erkekler kadınları alıp satacağı, kesip doğrayacağı bir malı gibi görüyor. Geçtiğimiz yıl babası tarafından 07 Şubat 2018 tarihinde katledilen 2014 doğumlu Kuzey Efe'nin katil babası ne yazık ki, akıl almaz bir şekilde Bursa Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından serbest bırakıldı. Daha birkaç gün önce Havran civarında genç doktor Gülnur, babası tarafından önce arabasına çarpılıp, yol kenarına çıkarttırarak, ardından da 11 kurşun sıkılarak öldürüldü. Nedeni de kızının, annesinin yerini söylememesi idi. Katil, karısının yerini bulsa onu da öldürecekti. Cinnet geçirdi, psikolojik sorunları var, sevdiği için öldürdü gibi bahanelerle erkek şiddeti meşrulaştırılıyor. Şiddetin bahanesi yoktur."