Körfez Bölgesinde Amerika-İran Gerginliği

Amerika’nın bölgedeki savaş Amerikan savaş gemilerinden uzak durulması uyarısının ardından İran’da Körfez’deki faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi. İran ISNA Haber Ajansı’na konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili İran’ın bölgedeki denetim faaliyetlerinin süreceğini söyledi.

İranlı yetkili “İran İslam Cumhuriyeti’ne bağlı deniz kuvvetleri birimleri Basra ve Umman körfezlerindeki düzenli görevlerini profesyonellik çerçevesinde geçmişte de olduğu gibi sürdürecekler” açıklaması yaptı.

Amerika Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı açıklamada bölgedeki Amerika Deniz Kuvvetleri’ni tehdit edecek herhangi bir İran gemisine ateş açılacağı uyarısında bulunmuştu.

Bahreyn’deki Amerikan Merkez Komutanlığı da benzer yönde bir uyarı yayınlamıştı. Bu uyarı körfez bölgesinde 11 İran gemisinin Amerikan Savaş gemileri ve Sahil Güvenlik araçlarına fazla yaklaşması nedeniyle yapıldı. Bu hareketlerin tehlikeli ve provokatif olduğu uyarısında bulunuldu.

İran Cumhuriyet Muhafızları Lideri geçen ay yaptığı bir açıklamada da Tahran yönetiminin güvenlik tehdidi oluşturması halinde Körfez’deki Amerika savaş gemilerini yok edeceğini söylemişti.

