Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Umman Körfezi'nde İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları kuruluşuna ait Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous adlı tankerlerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.

Olayın ardından tankerlerde görev yapan personelin tahliye edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

ABD donanmasının Beşinci Filosu da bölgede gerçekleşen patlamalardan haberdar olduklarını ve gereken desteği verdiklerini duyurdu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

Tayvan merkezli CPC de aynı bölgede kendilerine ait bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Olayın ardından gemide görev yapan 21 personel tahliye edildi.

NORVEÇ TANKERİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan Norveçli Frontline şirketine ait bir başka tankerin Fuceyra açıklarında torpido ile saldırıya uğradığı duyuruldu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ VAKA



BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

