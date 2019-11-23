HABER

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bu yıl da Riyad'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Suudi Arabistan'ın, ilerleyen günlerde zirvenin hangi tarihte düzenleneceğini duyuracağını bildirdi

MANAMA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, bu yıl da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Bahreyn haber ajansı BNA'ya yaptığı açıklamada, bu yılki KİK zirvesine Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını belirtti. Al Halife, Suudi Arabistan'ın, ilerleyen günlerde zirvenin hangi tarihte düzenleneceğini duyuracağını kaydetti.

Al Halife ayrıca bölgenin, kendi sorunlarını kendisinin çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, KİK zirvesinin bu yıl Abu Dabi'de değil Riyad'da yapılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- Krizde çözüm sinyalleri

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da Kuveyt resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki kriz; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in 5 Haziran 2017'de Katar'a siyasi ambargo kararı ile başlamıştı.

Aralık 2018'deki 39. KİK zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Ankara’da hayvanlar için ilk yardım eğitimiAnkara’da hayvanlar için ilk yardım eğitimi
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattıÇekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kik Körfez

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi Roma dönemine ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.