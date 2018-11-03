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Körfez İşbirliği Konseyinden Yemen'de çatışmaların sona ermesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 04:01 | Son Güncelleme

KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani: - "Yemen'de barış görüşmelerin yeniden başlamasını, Husilerin müzakerelere katılmasını ve çatışmaların sona ermesini ümit ediyorum"

RİYAD (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Yemen'de barış görüşmelerin yeniden başlamasını, Husilerin müzakerelere katılmasını ve çatışmaların sona ermesini ümit ettiğini belirtti.

Konseyden yapılan açıklamaya göre Zeyyani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i arayarak, Yemen'de barış görüşmelerinin yeniden başlaması için harcadığı çabaları desteklediğini söyledi.

Zeyyani, Husilerin bu çabalara olumlu karşılık vermesini, ülkenin ve halkın çıkarları gereği tutumunu yeniden belirlemesini ve ilerde yapılması planlanan müzakerelere katılmasını umduğunu ifade etti.

"Planlanan barış görüşmeleri, savaşın son bulması, Yemen halkının sıkıntılarının sona ermesi ve siyasi çözüm için iyi bir fırsat." diyen Zeyyani, Konseyin Yemen'de çatışmaların sona ermesini, akan kanın durmasını, ülkenin istikrarının ve yeniden imarının desteklenmesini istediğini kaydetti.

Zeyyani ayrıca ilgili ülkelere ve uluslararası topluma BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in çabalarını desteklemesi çağrısında bulundu.

BM Özel Temsilcisi Griffiths önceki gün yaptığı açıklamada, Yemenli tarafları bir ay içinde müzakere masasında toplamaya kararlı olduğunu belirtmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaşan kıtlığın kayıtsızlığa yer bırakmadığını kaydederek, çatışmaların derhal son bulması mesajını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de 30 gün içinde Yemen'de ateşkes sağlanması ve barış görüşmelerinin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Mattis'ten birkaç saat sonra da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin zamanı geldiğini ifade ederek ateşkes çağrısı yapmıştı.

Fransa'dan da benzer açıklamalarla Yemen'de savaşın sona ermesi çağrıları gelmişti.
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- Yemen'de diyalog çabaları

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan üç turun ardından iki yıl önce sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra Cenevre kentinde 6 Eylül'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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